«Am liebsten wäre ich gleich nach Hause geflogen»

Wie haben Sie vom Brand im Unteren Wolfsberg erfahren?

Beat Bosshard: Zur Zeit des Brandes war ich gerade in den Ferien in Dubai. Aber den Alarm auf meinem Handy habe ich trotzdem erhalten. Fast gleichzeitig kam auch die erste Nachricht auf Whatsapp und erste Bilder vom Brand. Dort sah ich bereits, dass eigentlich schon alles in Flammen stand.