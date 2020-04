Repressive Massnahmen wegen fehlender Eigenverantwortung

«Das Virus macht keine Osterferien!», schrieb Jean-Philippe Pinto, Gemeindepräsident von Volketswil in einem Ostergruss an die Bevölkerung. In seinem Schreiben hatte er den Bewohnern für ihre Solidarität gedankt, ihnen Unterstützung zugesprochen und sie ermahnt, über die Feiertage zuhause zu bleiben – auch wenn das Wetter verlockend schön sei.

Ansammlungen von bis zu 200 Personen

Dass diese Worte nicht bei ganz allen Volketswilern angekommen sind, zeigte sich in den vergangenen Tagen. Das Gemeindeführungsorgan von Volketswil informierte nämlich am Karfreitagabend auf der Gemeindewebsite über die sofortige Schliessung der Sportanlagen Gries und Lindenbüel. Der Grund: «Die Kantonspolizei musste heute während des ganzen Tages grössere Menschenansammlungen von bis zu 200 Personen auf den Sportanlagen auflösen. Die Abstände wurden nicht eingehalten. Viele Personen blieben uneinsichtig.»

«Wir mussten einsehen, dass es so nicht mehr weitergeht.»



Jean-Philippe Pinto, Gemeindepräsident Volketswil

Am darauffolgenden Samstagmorgen liess die Gemeinde auch sämtliche Schulanlagen und weitere öffentliche Plätze absperren, da sich die Ansammlungen teilweise an diese Orte verlegt haben.

«Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht», sagt Pinto. Das Gemeindeführungsorgan habe die Situation schon seit zwei Wochen beobachtet. «Am Freitag war es so weit, dass wir einsehen mussten, dass es so nicht mehr weitergeht», so der Gemeindepräsident. Bislang habe man an die Solidarität und Eigenverantwortung der Leute appelliert und alles versucht, um Verbote zu vermeiden.

Versteckspiele mit der Polizei

«Weil es mit Prävention nicht funktionierte, mussten wir repressive Massnahmen ergreifen. Das machten wir höchst ungerne», so Pinto. Zu viele Menschen nähmen die Situation immer noch zu wenig ernst und fühlten sich nicht davon betroffen. «Wenn die Polizei auftauchte, räumten viele jeweils kurz das Feld und kamen dann zurück, wenn die Polizei wieder weg war.» So seien gestern auch Menschen gebüsst worden. Pinto hofft, dass sich die Leute an die Schliessung der Plätze halten. Er sagt: «Jetzt ist nicht die Zeit zum draussen Feste feiern.»

Ein Augenzeuge berichtet von Fuss-Patrouillen durch die Polizei und private Sicherheitsdienste. Ihm zufolge war der Sportplatzbereich am Samstagnachmittag «ziemlich rigoros» abgesperrt – wohingegen auf dem Rest des Parks noch ein reger Personenverkehr mit Velofahrern und spielenden Kindern herrschte.

Das Nicht-Einhalten von Vorschriften ist gemäss Pinto keine Eigenheit der Gemeinde Volketswil. Zum einen sei es immer nur eine sehr kleine Minderheit der Bevölkerung, die sich nicht daran halte. Zum anderen trete dieses Phänomen überall auf, wo staatliche Massnahmen verfügt würden.

Wenige Unbelehrbare und keine Ordnungsbussen

Dass sich die Bevölkerung «bis auf einige wenige Unbelehrbare» an die Weisungen halte, bestätigte am Samstag auch die Kantonspolizei Zürich in einem Zwischenbericht zu den Ostertagen. Die Kantonspolizei sei auch in Kontakt mit Kommunal- und Stadtpolizeien, damit die Regeln verhältnismässig und überall gleich umgesetzt würden.

Meldungen auf Regelverstösse habe es zwar über 200 gegeben – oftmals hätten sich die Gruppierungen bei den Überprüfungen der Hinweise bereits wieder aufgelöst. Die Kantonspolizei habe zwar keine Ordnungsbussen verteilt, vereinzelt seien Personen und Gruppen aber vom Platz verwiesen worden. «Einschreiten musste die Polizei beispielsweise wegen Ansammlungen auf Sportanlagen», heisst es weiter in der Mitteilung. Insgesamt seien die Vorgaben allerdings gut eingehalten worden. Die Gesamtbilanz folgt am Montag.