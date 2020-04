In welchen Branchen lässt sich wie viel verdienen?

Bevor man sich als Einsteiger für eine Branche entscheidet oder den Bereich wechselt, lohnt es sich zu wissen, wie die Lohnaussichten in dem jeweiligen Sektor ausfallen. Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat hierzu letztmalig im Jahr 2016 Zahlen publiziert.

Die höchsten Löhne

Der Statistik zufolge ist der mittlere Bruttolohn in der Pharmaindustrie am höchsten. 9835 Franken pro Monat lassen sich verdienen. Zu diesem Sektor gehören unter anderem Firmen wie Roche, Novartis und Syngenta.

Ebenfalls ein vergleichsweise hohes Salär bieten Finanzdienstleister wie Swiss Life Select. Hier verdienen Arbeitnehmende im Mittel 9362 Franken pro Monat, womit diese Branche knapp hinter der Pharmaindustrie auf dem zweiten Platz landet.

Etwas weiter abgeschlagen dahinter landen Erwerbstätige in der Telekommunikation. Sie erhalten einen mittleren Lohn von 8869 Franken pro Monat. Knapp darauf folgen die Sektoren Forschung und Entwicklung mit 8864 Franken, Versicherungen mit 8762 Franken sowie Erziehung und Unterricht mit 8673 Franken als mittleren Monatslohn.

Wo die Löhne niedrig sind

Neben den Spitzenreitern beim mittleren Salär gibt es Bereiche, in denen Erwerbstätige deutlich weniger Lohn bekommen. Mit der Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften etwa lässt sich laut der Statistik des BfS mit mittleren 5520 Franken monatlich eher wenig verdienen.

Die Herstellung von Nahrungsmitteln zählt ebenfalls zu den Schlusslichtern beim mittleren Verdienst. Hier liegt der Lohn bei monatlich 5296 Franken. Traditionell wenig verdienen Erwerbstätige auch im Detailhandel. Hier sind es 4798 Franken pro Monat. Am unteren Ende der BfS-Statistik findet sich die Gastronomie. Dort liegt der mittlere Bruttolohn bei 4337 Franken monatlich.

Frauen verdienen weniger

Neben den Verdiensten in den unterschiedlichen Branchen zeigt die Untersuchung auch, dass Frauen oft weniger verdienen als Männer. In einigen Bereichen gehen die monatlichen Löhne sogar deutlich auseinander.

Bei Versicherungen zum Beispiel zeigt die Statistik für Männer einen mittleren Lohn von 10’400 Franken monatlich. Frauen verdienen hier nur 7140 Franken. Ähnlich ist es in der Telekommunikation, wo Männer im Mittel 9638 Franken pro Monat bekommen, Frauen lediglich 7136 Franken.

Geringer fallen die Unterschiede beispielsweise in der Pharmaindustrie aus. Hier stehen mittlere 10’366 Franken bei den Männern 9161 Franken bei den Frauen gegenüber. Auch in einigen weiteren Bereichen, wie der Gastronomie, ist der Unterschied vergleichsweise gering. In dieser Branche verdienen Männer monatlich 4482 Franken und Frauen 4241 Franken.

Persönliche Lohnaussichten einfach berechnen



Zu bedenken ist bei allen angegebenen Löhnen, dass es sich jeweils um den mittleren Lohn handelt. In Einzelfällen kann das monatliche Salär durchaus weit höher oder niedriger ausfallen.



Mit dem Lohnrechner «Salarium» bietet das Bundesamt für Statistik eine Möglichkeit, den persönlich zu erwartenden monatlichen Bruttolohn zu bestimmen. In dem Online-Tool lässt sich unter anderem nach Region, Wirtschaftszweig und Berufsgruppe filtern. Auch individuelle Angaben wie Alter, Ausbildung und Berufsjahre können angegeben werden. Basis der Berechnung sind die im Jahr 2016 effektiv ausbezahlten Löhne.