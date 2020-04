Geldgeber für Holz-Wärmeverbund Bauma gesucht

Die Arbeitsgruppe für einen Holz-Wärmeverbund in der Gemeinde Bauma ist auf der Suche nach Geldgebern, um genügend Eigenkapital für den Bau der Anlage aufzubringen. Dies geht aus einem Schreiben des Gewerbevereins Bauma an seine Mitglieder hervor. In dieser Anlage könnte qualitativ minderwertiges Baumer Holz in erneuerbare Energie umgewandelt werden.