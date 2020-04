10 fiese Eierverstecke für Corona-Ostern

Man soll immer auch das Positive in der Krise sehen, heisst es doch. Alles klar. Weil wir Schweizer uns brav an die bundesrätlichen Empfehlungen halten und das Haus gar nicht mehr verlassen, müssen wir unsere Ostereier halt daheim verstecken – und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Denn sind wir ehrlich: Draussen in der freien Natur ist die Auswahl an Verstecken doch recht beschränkt. Und irgendwann hat selbst das dümmste Kind erkannt, dass Tante Maja ihr Osternestchen immer unter dem Kirschlorbeer versteckt.