Vom Tag, als in Weisslingen ein Mann vom Himmel fiel

Ein T-Shirt, Jeans, Schuhe und ein paar afrikanische Geldscheine – mehr trug er nicht auf dem Leib als man ihn fand. Er hat bis heute kein Namen. An dem Tag im April 2010, als ein junger, zirka 26-jähriger Mann über Weisslingen in die Tiefe stürzte, verlor er nicht nur sein Leben, sondern auch seine Identität. Selbst die Staatsanwaltschaft, die in dem Fall ermittelte, stand zunächst vor einem Rätsel.