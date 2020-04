Gärtnern in Zeiten von Corona - so gehts

Jetzt ist der ideale Moment, als Gartenneuling zu starten. Man hat Zeit, es tut gut. Am besten fängt man mit einfachen Themen an, im Gemüsegarten zum Beispiel mit Kartoffeln, Zucchetti, Tomaten und Schnittsalaten. Diese gedeihen auch auf dem Balkon in genügend grossen Töpfen sehr gut. Bei den Zierpflanzen sind die sehr robusten Historischen Rosen eine gute Wahl, aber auch Baumpfingstrosen oder Holunder.

2. So kommt man zu Pflanzen

Es gibt wieder Gartenprodukte zu kaufen, allerdings eben nur im Drive-in. Das heisst: Vorab bestellen und Ware abholen. Und nicht alle Gartencenter bieten diese Möglichkeit auch tatsächlich an. Die beliebten Pro-Specie-Rara-Setzlingsmärkte, die jeweils an verschiedenen Orten der Schweiz stattfinden, wurden alle abgesagt. Auf der Website finden wir aber zum Glück alle Gärtnereien aufgelistet, die an den Märkten die Setzlinge verkaufen.

3. Hier gibt es Pflanzenwissen

Trotz der neuen Lösung sind viele Gartencenter und Gärtnereien logistisch und personell stark gefordert. Zeit für Beratung ist knapp oder zum Teil gar nicht möglich. Stattdessen kann man sich Pflanzenwissen im Internet holen, zum Beispiel bei den deutschen Staudengärtnern. Hier finden sich zahlreiche Pflanzenmischungen mit robusten Stauden und Gräsern. Auf der Artenliste sind die jeweiligen Pflanzennamen nachzulesen. Bei Bioterra gibt es unter «Gartenwissen» ebenfalls eine Fülle an Informationen für den Zier- und Nutzgarten. Oder im online abrufbaren Fachmagazin der Schweizer Gärtner «Gplus».

4. Endlich Gartenprojekte umsetzen