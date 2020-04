Fit mit Züriost

Diese Übung trainiert vor allem die Oberschenkel- und Gesässmuskulatur, aber auch den Rumpf und die Ausdauer. Zuerst machen Sie eine Kniebeuge. Wenn Sie am tiefst möglichen Punkt angekommen sind, springen Sie explosionsartig ab. Spannen Sie den Rumpf an und richten Sie die Augen nach vorne. Gleiches gilt für die Landung: Der Rumpf bleibt angespannt. Es ist wichtig, dass Sie zuerst mit den Fussballen auf dem Boden aufsetzen und dann sozusagen einen fliegenden Übergang in die Kniebeuge machen.