Von Gewöhnungsphasen und Kreativitätsanfällen

Origami-Tierli für den Osterbaum

Da wegen Corona noch immer Social Distancing angesagt ist, werden wir Ostern – nicht wie geplant mit der Grossfamilie – zu zweit in unserer Wohnung verbringen. Aber diese will so gar nicht österlich anmuten. Notgedrungen haben wir sie zum Homeoffice umfunktioniert. Was weichen musste, stapelt sich auf dem Boden – dazwischen ist gerade noch genug freie Fläche für den Wäscheständer.