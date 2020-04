Coronavirus-Ticker: Schulen dürften nach Frühlingsferien geschlossen bleiben

Ende März bewilligte der Illnau-Effretiker Stadtrat 170'000 Franken zur Unterstützung von Kleinunternehmungen, welche aufgrund der erlassenen Massnahmen zur Einschränkung des Coronavirus in finanzielle Not geraten sind. Dieser Unterstützungsbeitrag ist Teil eines Rahmenkredits von 3 Millionen Franken, den der Stadtrat am 26. März zur Milderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen des Corona-Virus gesprochen hat. Damit wurde der vom Kanton zur Verfügung gestellte Betrag verdoppelt.

Bislang sind der Stadt 27 Unterstützungsgesuche eingereicht worden, wie der Stadtrat nun in einer Mitteilung schreibt. Er habe anhand von diversen Kriterien zwanzig davon positiv beurteilt. «Die Unterstützungsleistungen für die Monate März und April belaufen sich auf insgesamt 115'000 Franken.» Die Beträge werden vorderhand in Form von befristeten Darlehen ausgerichtet. Über einen allfälligen Erlass werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Der Stadtrat nimmt zudem in Aussicht, je nach Entwicklung weitere Unterstützungsleistungen für die Monate Mai und folgende zu bewilligen.

Nothilfegesuche können weiterhin eingereicht werden. Die Informationen und Unterlagen sind auf der städtischen Webseite aufgeschaltet.