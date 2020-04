Coronavirus-Ticker: Gemeinde Bubikon lanciert Sparpaket

Nach aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sind in der Schweiz 23'574 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind 785 Menschen mehr, als am Vortag. Bisher sind 756 Menschen an den Folgen des Coronvirus verstorben. Das sind ebenfalls fast 50 mehr als am Vortag. Die Fallzahlen für das heutige Datum beziehen sich auf Meldungen, die das BAG bis heute früh erhalten hat. Daher können die Daten in diesem Bericht von den Fallzahlen abweichen, die in den Kantonen kommuniziert werden.