Bauarbeiten führen zu fünfmonatiger Verkehrsbehinderung

Das kantonale Tiefbauamt erneuert den Bachdurchlass an der Kemptnerstrasse in Hinwil. Der Ersatz sei die letzte Etappe im Rahmen der Renaturierung des Haldenbächlis, heisst es in einer Mitteilung. Mit dieser Massnahme werde die Hochwassersicherheit gewährleistet und die Vernetzung entlang des Baches wieder ermöglicht.

Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 14. April, und dauern voraussichtlich bis Mitte September, sie erfolgen in zwei Etappen. Der Strassenverkehr wird mit einem Lichtsignal einspurig durch die Baustelle geführt. Aufgrund des Bauablaufs müsse die Verkehrsführung mehrmals umgestellt werden, schreibt das Tiefbauamt weiter. Die Umleitung für Fussgänger erfolgt entlang des Wildbaches und wird signalisiert.