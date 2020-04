«Auch in der Krise muss die Rechtsdurchsetzung funktionieren»

Der Bundesrat hat gestern an seiner Sitzung eine Verlängerung der ausserordentlichen Lage bis am 26. April beschlossen. Die Pressekonferenz gibt es hier zum Nachlesen. Am Donnerstagmorgen will der Bundesrat nun über weitere Beschlüsse informieren.

Die Medienkonferenz in Bern startet um 8.30 Uhr. Züriost tickert live und überträgt die Konferenz im Livestream.

Mit von der Partie sind: