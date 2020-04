«Brutale, unangenehme Situation, die man durchsetzen muss»

«Wir sind noch nicht am Ende des Marathons», sagt Regierungsrätin Fehr. Ihr bereite das kommende Osterwochenende noch gewisse Sorgen. «Das Wochenende ist entscheidend, ob wir den Ausgang aus der aktuellen Situation schneller finden oder nicht.» Fehr appelliert nochmals, dass Kontakte vermieden werden sollen. «Alleine joggen ist okay. Meiden Sie aber wenn immer möglich öffentliche Verkehrsmittel.» Auch grillieren auf dem Balkon oder im Garten sei kein Problem. «Eine klassische Grillparty oder das Grillieren in einer Gruppe bei der Grillstelle am Wald schon.» Auch Reisen nach Graubünden oder ins Tessin seien verboten. «Wir sollten dieses eine Jahr auf den Osterausflug verzichten.»