Nun will auch der Ustermer Stadtrat mit einem Notkredit helfen

Es hat etwas länger gedauert in der drittgrössten Stadt des Kantons, aber nun tut der Ustermer Stadtrat das, was zuvor schon die Exekutiven in anderen Städten der Region – in Wetzikon, Illnau-Effretikon und Dübendorf – getan hatten: Er bewilligt einen Rahmenkredit, um die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Dessen Höhe liegt bei 2,5 Millionen Franken, was genau der Kreditlimite entspricht, über die normalerweise das Ustermer Parlament verfügen kann.