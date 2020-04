«Die Gefahr, von Totholz getroffen zu werden, steigt stark»

Eigentlich sollte man ja zu Hause bleiben. Die Seen sind abgesperrt, die Schwimmbäder und Tennisplätze zu. Ins Fitnesscenter darf wegen der Coronakrise ebenfalls niemand. Doch wer kann jetzt schon die Vorhänge ziehen und das schöne Wetter ignorieren? Wohin weichen die Leute also aus? In den Wald.