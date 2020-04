Wegen Frost: Bei Aprikosen und Pfirsichen drohen Totalausfälle

Das Bild, das er vor ein paar Tagen beim Spaziergang durch seine Apfelbaumplantage antraf, hat Thomas Oswald betrübt. Der strenge Frost der letzten beiden Wochen hat an seinen Bäumen Schaden angerichtet. «Nicht an den Bäumen selber, aber an den Blüten, aus denen sich später die Früchte entwickeln sollten», sagt er.