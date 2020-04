Mit globaler Massenmeditation gegen das Corona-Virus

Am Sonntag, 5. April um 04.45 Uhr standen sich die Planeten Pluto und Jupiter genau gegenüber. Esoterische Strömungen meinten in dieser Konstellation ein mächtiges astrologisches Aufstiegsportal zu erkennen, das dazu verhelfen könne, das Coronavirus «endgültig auszulöschen». Dazu sollten weltweit eine Million Menschen an einer gleichzeitigen Massenmeditation teilnehmen. Diese ominöse Botschaft kursierte auch in der Region in diversen Foren und auf Whatsapp.