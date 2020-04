Lindau denkt über mobile Jugendarbeit nach

Mobbing, Bildschirmsucht und Vereinsamung: Themen wie diese sind in der Jugendarbeit hochaktuell. Sie sind Folgen der Digitalisierung und treffen die Jungen, welche viel Zeit mit den neuen Technologien und Medien verbringen, besonders stark. Die Gemeinde Lindau will diesem Umstand stärker Rechnung tragen und ihre Strategie in Sachen Jugendarbeit anpassen.

Das aktuelle Jugendkonzept der Gemeinde, das zuletzt 2013 überarbeitet wurde, sei überholt, sagt der Leiter des Ressorts Gesellschaft, Peter Reinhard (SP). «Es ist zu wenig Spielraum für neue Ansätze vorhanden.» Konkret stehe etwa zur Debatte, die Beteiligung junger Menschen in der Gemeinde zu fördern oder die aufsuchende Jugendarbeit einzuführen.

Jugendliche aktiv treffen

Letztere würde eine stärkere Präsenz der Jugendarbeiterinnen im öffentlichen Raum erfordern, als bei der offenen Jugendarbeit, welche die Gemeinde seit 2004 betreibt. Im Falle der mobilen Jugendarbeit würden Mitarbeitende die Jugendlichen an ihren Treffpunkten aufsuchen und dabei aktiv deren Bedürfnisse abholen. «Es geht darum, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen», sagt Reinhard.

Indem die Jugendarbeiter direkt auf die Jungen zugehen, könnten Probleme diverser Art vertiefter diskutiert werden – persönliche, aber auch gesellschaftliche. Auch unerwünschte Verhaltensweisen könnten angesprochen und so im Idealfall vermieden werden, so Reinhard und nennt etwa Littering oder Vandalismus.

Vorerst noch Zukunftsmusik

Dies sind jedoch Zukunftsvisionen. Aktuell sei noch vieles im Unklaren, sagt Reinhard. So müsse erst geklärt werden, welche Anliegen und Bedürfnisse bei den Jugendlichen und den Personen, die sich um sie kümmern, wichtig sind. Nebst der aufsuchenden Jugendarbeit stehen noch weitere Optionen im Raum. Etwa die Einführung eines Jugendparlaments, Jobcoaching oder auch die Jugendförderung in Vereinen.