Coronavirus-Ticker: Kyburgiade abgesagt

In Egg unterstützen Freiwillige ältere Mitmenschen und Personen aus Risikogruppen. Sie erledigen Einkäufe, holen Medikamente ab oder übernehmen den Fahrdienst zum Arzt. Letzte Woche kam das Team gemeinsam auf die Idee, das Leben dank Blumen etwas farbiger zu machen. Das Garten-Center Ernst Meier AG stellte zu diesem Zweck über 100 Frühlingsblumen zusammen und sponserte diese für den guten Zweck. So werden aktuell zwei Autoladungen voll Blumen an die Einwohner von Egg geliefert – natürlich unter Einhaltung der Hygienemassnahmen und mit Mindestabstand. Die Gruppe «Egg hilft» hat noch Kapazitäten für weitere Kunden frei. Betroffene können sich per Mail an egg-hilft@gmx.ch oder per Telefon an 079 546 80 70 wenden.