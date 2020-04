Wegen Coronavirus bleibt die Mönchaltorfer Poststelle erhalten

Nach all den Schliessungen und Sperrungen gibt es für die Mönchaltorfer auch eine gute Nachricht zu verkünden. So wird die Postfiliale im Mönchhof vorerst weiterbetrieben. Ursprünglich liess die Post verlauten, dass die Mönchaltorfer wegen der verschobenen Eröffnung der Partnerfiliale im Denner, ihre Postgeschäfte in Uster machen müssten.