Volketswiler ruft Portal für lokale Kleinunternehmen ins Leben

Der Präsident des Volketswiler Gewerbevereins will den lokalen Kleinunternehmen helfen. Deshalb hat Stephan Ulrich die Plattform «Volki Online» geschaffen. Darüber sollen sich Kleinunternehmen und Selbständige aus Volketswil bekannt machen.» Die Krise ist für viele Unternehmen eine starke Herausforderung. Vor allem für jene, die online nicht so präsent sind», sagt Ulrich. Er denke dabei vor allem an Handwerker, Floristen oder Garagen.