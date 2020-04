Sie lebt die Winterzeit – das ganze Jahr über

«Ich bin ab zehn Uhr erreichbar, für Sie elf Uhr.» Bereits die Terminfindung für ein Telefongespräch mit Susi Hörner sorgt für ein bisschen Verwirrung. Denn die Ustermerin akzeptiert die Sommerzeit nicht, auf die am 29. März umgestellt wurde. In ihrem Leben herrscht nach wie vor Winterzeit, es ist bei ihr also immer eine Stunde früher als bei allen anderen.