Gurken aus Oulu

Unvermutet lag in unserem Milchkasten ein Paket. Ein Geschenk aus Finnland. Gut, unsere finnische Freundin hatte uns noch am 29. Februar besucht. Sie hatte einst in Basel Medizin studiert und wollte wieder einmal den Morgestraich erleben.

Wie bekannt,wurde dieser abgesagt. So zog sie sich nach einem kurzen Besuch und Gesprächen über Schweizer und andere Spezialitäten in ihre nordfinnische Stadt Oulu zurück.