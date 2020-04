Blumen sollen zur Grundversorgung gehören

Selbstbedienungsstände waren so etwas wie der letzte Strohhalm, an den sich Blumenhändler klammern konnten. Auf diese Weise konnten die kleinen Betriebe während der ausserordentlichen Lage zunächst ihre Sträusse und Gestecke an die Kunden bringen und die Blumen vor dem Verrotten retten. Der kantonale Floristenverband hatte dies denn auch empfohlen, nachdem die Blumenläden wegen des Notstands geschlossen wurden. Auch Grossverteiler wie Migros oder Coop verkauften daraufhin keine Blumen mehr.