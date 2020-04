Die VZO führen in den Bussen Holzsitze ein

Fahrgäste sitzen in den neuesten Bussen der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) künftig auf Holzsitzen. Was das Unternehmen vor fünf Jahren erstmals als Prototyp vorgestellt hat, entwickelt sich jetzt zu einer Alternative zu den Sitzpolstern. Das verwendete Buchenholz stammt aus Schweizer Wäldern. Das Herstellungsverfahren und die nötigen Werkzeuge haben die VZO mit Sitz in Grüningen patentieren lassen.