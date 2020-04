Coronavirus-Ticker: Vier weitere Corona-Todesfälle im Kanton Zürich

Daniel Koch sagte an der Pressekonferenz: «Wir sind noch nicht an einem Peak angelangt, wo wir daran denken könnten, irgendwelche Massnahmen zu ändern.» Die Fallzahlen stiegen laufend und konstant. Er rief die Bevölkerung dazu auf, zuhause zu bleiben. «Meiden Sie Plätze, Parks und Seepromenaden.» 435 Patienten befinden sich in der Schweiz an einem Beatmungsgerät. Rund 2,6 Prozent des Pflegepersonals hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Besonders aussagekräftig sei diese Zahl jedoch nicht, da es keine Meldepflicht gibt. Ausserdem warnte Koch davor, Notfälle aus Angst vor einer Ansteckung nicht behandeln zu lassen, trotz Mehrarbeit auf den Intensivstationen. Auch Kinderkliniken sollten nicht gemieden werden. Wenn ein Kind krank sei, brauche es Hilfe. Er riet auch davon ab, Impfungen für Kinder zu verschieben.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch sagte, dass für mehr als ein Viertel aller Erwerbstätigen in der Schweiz Kurzarbeit angemeldet wurde. Das entspricht rund 1,3 Millionen Angestellten. Christoph Flury sprach über den Einsatz des Zivilschutzes. Rund 5000 Zivilschutzangehörige seien dieses Wochenende im Einsatz, vor allem in der Westschweiz und im Tessin. Sie unterstützen das Gesundheitswesen, sei es in Spitälern, in Altersheimen und auch beim Betrieb von Drive-In-Testcenter.

Raynald Droz sagte, dass derzeit nur 1300 Armeeangehörige im Einsatz sind. Ingesamt leisten inzwischen 4900 Assistenzdienst. «Warten ist nicht sehr sexy.» Es gehöre aber zur Mission. Diese dauert vorerst bis zum 30. Juni. Verteidigungsministerin Viola Amherd hatte am Samstag bekanntgegeben, dass nicht alle geleisteten Diensttage angerechnet werden. Dafür hatte der Brigadier an der Pressekonferenz eine gute Nachricht für die Armeeangehörigen: Seit 1. April werden in begründeten Fällen individuelle Urlaube gewährt. Zudem erhalten die Armeeangehörigen ab Mitte April zwei Tage Urlaub ungefähr alle zwei Wochen. «Falls es die Situation erlaubt», wie Droz präzisierte. Bisher waren keine Urlaube vorgesehen gewesen.

Auf eine Journalistenfrage zu den Tests antwortete Daniel Koch, dass es mehr Fälle gäbe, sobald mehr getestet werde. «Das ist klar.» Die Zahlen würden jedoch ins Verhältnis gesetzt. Koch zog folgendes Fazit: «Der Zuwachs der Fälle ist nicht nur testbedingt.» Am Freitag seien etwa 7600 Tests durchgeführt worden. Ausserdem wollte ein Journalist von ihm wissen, ob er schon Rückmeldungen wegen des schönen Wetters erhalten habe. Kochs Antwort: «Wir schauen das nächste Woche an, wie sich die Leute über das Wochenende verhalten haben.» (Foto: Keystone/Anthony Anex)