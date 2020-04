Betrunkene Autofahrerin verursacht Totalschaden

Am Freitagabend nach 22.30 Uhr fuhr eine 61-jährige Frau auf der Zürichstrasse in der Ustermer Aussenwacht Werrikon in eine Hausmauer. Das schreibt die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung. Aus noch nicht geklärten Gründen kam sie von der Fahrbahn ab. Danach fuhr sie einen Kandelaber an, setzte die Fahrt auf einem Radweg fort, bis sie schliesslich auf eine Hausmauer prallte und zum Stillstand kam.

Während der darauf folgenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Lenkerin unter Alkoholeinfluss stand, heisst es in der Mitteilung weiter. «Der Führerausweis wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.»

Der Personenwagen erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die fehlbare Lenkerin wird sich vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten müssen.