Youtube-Videos aus Rikon anstatt Tournee durch die Schweiz

Anstatt ihre letzten Sachen für die geplante Tournee zu packen, müssen die Artistinnen und Artisten des Circolino Pipistrello abwarten. «Eigentlich hätte am Samstag unsere Tournee begonnen. Nun sind wir immer noch in unserem Winterquartier im Schöntal in Rikon», erklärt Alina Schertenleib. Sie ist Artistin und Medienverantwortliche des Circolino.