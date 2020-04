Namaste vom Bürostuhl

Meditation im Homeoffice

Zugegeben, eigentlich habe ich ja so gar nichts mit Meditation am Hut. Schneidersitz, Räucherstäbchen und sphärische Klänge für die innere Ruhe. Alles schön und gut, aber das bin nicht ich. Im Schneidersitz sitze ich oft auf dem Bürostuhl, ich höre lieber Louis Armstrong und die innere Ruhe finde ich am besten auf einem Spaziergang im Wald.