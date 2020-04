Coronavirus vermiest Waldern das Fest

Die Kontakte in Wald sollten gefördert werden. «Man soll sich kennenlernen. So wird die Gemeinschaft nachhaltig gestärkt», sagte Ernst Kocher (SVP), Gemeindepräsident von Wald, noch im Januar im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr der Gemeinde mit all seinen Festen.

Das Kennenlernen wird jedoch schwierig, die Coronakrise verbannt die Walderinnen und Walder in die eigenen vier Wände. Doch nicht nur das. Vorsorglich sagt das Organisationskomitee zwei Anlässe im Mai und Juni ab.