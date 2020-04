Wetziker Klavierlehrer: «Es ist die Zeit der Musik»

Der Klavierlehrer Dominic Domide sitzt am Bildschirm und spricht ins Mikrofon. «Hoi Lukas, woran hast du geübt?» Ein sechsjähriger Junge sitzt am anderen Ende, sein Vater neben ihm grüsst in die Kamera. «Summ Summ Summ», sagt Lukas und setzt sich ans Klavier.

Domide beobachtet die Szene kritisch. «Dein Stuhl ist zu tief. Könnt ihr den nicht höherstellen?» Der Vater macht sich am Stuhl zu schaffen, doch die Massnahme dauert. «Immer noch zu tief. Um Himmels Willen, habt ihr ein so hohes Klavier?»