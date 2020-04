«Meine Leistung war fürs Guinnessbuch würdig»

Der Tierarzt Rico Hauser nennt es eine göttliche Vorsehung, obwohl er sich eigentlich nicht als streng gläubig bezeichnet: Kurz nachdem er am 1. März seine Praxis in Fällanden schloss, brach die Corona-Krise aus. «Diesen Stress hätte ich nicht mehr mitmachen wollen», sagt Hauser. Stress habe er auch so mehr als genug gehabt. In seiner Zeit als Tierarzt habe er sich nur selten Ferien gegönnt. Während seiner Anfangszeit von 1978 bis 1988 nahm er sich keinen einzigen Tag frei und war 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar für seine Patienten.