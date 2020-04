Ein Einfamilienhausquartier am Hang von Maur mit Blick auf den Greifensee. Eine Frau, nennen wir sie Frau Isler, steht am Rand eines Waldstreifens neben ihrer Garageneinfahrt. Hier neben ihrem «Lieblingsstrauch», einem Schwarzen Holunder, würden sie jeweils urinieren, sagt sie. Gemeint sind etwa Gärtner, die im Auftrag von Einfamilienhaus-Besitzern arbeiten und ihr Grundstück unerlaubt als Toilette nutzen würden.

«Dieser Ort am Waldrand ist prädestiniert für Arbeiter, die im Quartier unterwegs sind», meint Isler. Sie habe diese wiederholt von ihrem Küchenfenster aus gesehen, wie sie über die private Garageneinfahrt zum Waldrand laufen, um ihre Notdurft zu verrichteten. «Das ist nicht der Anblick, den ich brauche. » Dies gehe schon seit Jahren so. Und es «artet immer mehr aus». Weil Isler glaubt, dass sich Szenen wie diese auch in anderen Quartieren zutragen, hat sie einen Leserbrief verfasst.

Für Frauen «nicht gerecht»

Die Gärtner müssten doch mobile Toiletten mitbringen, wenn sie im Quartier arbeiteten, findet Isler. Dies besonders auch deshalb, weil immer mehr Frauen im Gartenbau arbeiteten, die naturgemäss öfters auf die Toilette müssten. «Ich bin keine Emanze, aber das ist nicht gerecht.» Für sie sei das «fehlender Anstand gegenüber Frauen» und eine Arroganz seitens der Bauunternehmer.

«Wenn man den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht ein WC im Haus zur Verfügung stellen will, muss man halt ein ToiToi bereitstellen.» Eine Anwohnerin, die anonym bleiben will

Sie habe auch schon erlebt, dass ein Bauarbeiter direkt neben die Garageneinfahrt uriniert habe. Mit «Gahts no? Das ist privat», habe sie diesen direkt nach Verrichten seines Geschäftes konfrontiert. Doch dieser habe argumentiert, dass es sich um eine Wiese handle. «Ja, aber eine private Wiese! », habe sie darauf erwidert.

Auftraggeber in der Verantwortung

Doch sie sieht auch die Hausbesitzer in der Verantwortung. Sie findet, dass die Auftraggeber dafür verantwortlich sind, dass eine Toilette zur Verfügung steht. «Ich als Hausbesitzerin habe Respekt gegenüber den Arbeiterinnen und Arbeitern. Das Problem sei, dass viele Anwohner tagsüber nicht zu Hause seien, so Isler. Doch: «Wenn man den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht ein WC im Haus zur Verfügung stellen will, muss man halt ein ToiToi bereitstellen.»

Inzwischen zupft Frau Isler Löwenzahn, der um den Schwarzen Holunder herum wächst. «Ich hoffe, dass die Bauunternehmer künftig ihre Verantwortung wahrnehmen und die Gärtnerinnen und Gärtner auf ihr Recht bestehen.»