Coronavirus-Ticker: «Für eine Entwarnung ist es zu früh»

Am Donnerstag hat der Regierungsrat entschieden, dass nach dem Kantonsrat auch die kommunalen Parlamente unter Einhaltung der Hygienevorschriften des Bundes tagen dürften (sieh Tickereintrag von 11 Uhr). Die Parlamentsdienste in Wetzikon teilen auf Anfrage mit, dass die Sitzung vom kommenden Montag nicht stattfinden wird, weil man die Fristen des Aktenversandes nicht einhalten könne. Für die Sitzung am 25. Mai könnte sich die Lage ändern, man wolle aber die weitere Entwicklung abwarten.

Ähnlich klingt es in Illnau-Effretikon: «Das Ratsbüro nimmt den Regierungsratsentscheid zur Kenntnis, legt aber noch keinen neuen Sitzungstermin fest.» Auch Dübendorf will nach dem Regierungsratsbeschluss nichts verändern: Die Sitzungen am 6. April und am 4. Mai bleiben vorerst abgesagt.