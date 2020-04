Coronavirus-Ticker: 36 Corona-Tote im Kanton

Carmen Walker Späh, Regierungspräsidentin, teilt mit, dass ein Regierungsausschuss gebildet wird. Dies, um die Zusammenarbeit aller Stellen im Kanton, vor allem aber der Kantonalen Führungsorganisation und des Regierungsrates, zu stärken.

Der dreiköpfige Ausschuss besteht aus Walker Späh als Leiterin, Sicherheitsvorsteher Mario Fehr und Finanzdirektor Ernst Stocker. Letzterer wurde hinzugezogen, da künftig finanzrelevante Entscheidungen getroffen werden müssen. Um möglichst schnell gegen das Virus vorgehen zu können, müssen diverse Fragen möglichst schnell geklärt werden, ohne Umwege – das werde durch diesen Auschuss möglich, so die Regierungspräsidentin. Sie betont, dass es sich bei diesem Schritt um keine Kompetenzverschiebung handelt, sondern dazu dient, die Zusammenarbeit innerhalb des Kantons zu stärken.

Thomas Würgler, Kommandant der Kantonspolizei Zürich und Leiter der Kantonalen Führungsorganisation, dankt dem ganzen Personal, das die Grundversorgung der Schweiz sicherstellt. Ausserdem ruft er noch einmal dazu auf, zu Hause zu bleiben und nicht den Kanton zu fragen, was man darf – sondern sich selber zu fragen, wie man am besten zu einer schnellen Besserung der Situation beitragen kann.

Mario Fehr, Sicherheitsvorsteher des Kantons, dankt erst einmal der Kantonalen Führungsorganisation. «Ohne diese könnten wir die Krise niemals so gut bewältigen.» Dann weist er, mit Nachdruck in der Stimme, noch einmal auf die Vorgaben des Bundes hin. Bei deren Überprüfung gehe die Polizei nach Augenmass vor – wenn nötig, werden Bussen ausgesprochen. «Es ist eigentlich nicht unser Ziel, einfach Busse nach Busse zu verteilen – wir wollen die Bevölkerung für die Umsetzung der Vorgaben gewinnen», so Fehr weiter. In den nächsten Tagen werde das Polizeiaufgebot erhöht, um grösseren Menschenansammlungen entgegen zu wirken.

Damit sich die Situation schnellst möglich verbessert, müsse aber jede und jeder seinen Beitrag leisten. «Die nächsten zehn Tage, bis und mit Ostern, werden entscheidend sein, wie die ganze Geschichte weitergeht», so Fehr. Er ruft noch einmal in Erinnerung, dass zwar Joggingrunden und Spaziergänge ums Haus kein Problem seien – grössere Wanderungen, längere Velotouren und Grillpartys jedoch schon. «Alles, was der reinen Freizeit dient, muss jetzt auf später verschoben werden», fasst Fehr zusammen.

Es sei zwar wichtig, ab und zu nach draussen zu gehen, um den Kopf zu lüften und auf andere Gedanken zu kommen. «Sonst fällt uns allen irgendwann die Decke auf den Kopf.» Es gebe jetzt schon einen leichten Anstieg an Gewaltfällen und Suiziden – weitere sind «unbedingt zu vermeiden», so Fehr. Trotzdem müsse mit gesundem Menschenverstand gehandelt und der Kontakt zu anderen Personen auf ein Minimum reduziert werden. «Die Bürger haben es selber in der Hand, zu zeigen, dass nicht noch mehr Bewegungseinschränkungen notwendig sind.»