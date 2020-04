Böses Frühlingserwachen statt Wintermärchen

Es klingt nach einem Happy End, nach einem verfrühten Wintermärchen in diesem tristen Corona-Frühling: «Der Stadtrat sagt Ja zu einer weiteren Saison von ‹Uster on Ice›», heisst es in einer Mitteilung der Stadt, die jüngst veröffentlicht wurde. Mit dieser antwortet sie auf ein Anliegen der Bevölkerung.