Bauma erhöht die Hundeabgabe

Seit 2009 bezahlen Hundehalterinnen und Hundehalter in Bauma eine Abgabe von 150 Franken pro Tier. Von diesen muss die Gemeinde 30 Franken an den Kanton abgeben. Ab 2021 wird die Hundeabgabe nun um 20 Franken auf 170 Franken erhöht, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.