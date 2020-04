Auf zur lustigen Osterhasen-Jagd in Mönchaltorf

Die Mönchaltorferinnen und Mönchaltorfer dürfen sich an diesem Wochenende über ganz viel Schokolade freuen. Denn die Gemeindeverwaltung lässt von Freitag, 3. April, bis am Sonntag knapp 4000 Osterhasen an die Bevölkerung verteilen.

«Wir möchten den Menschen in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln aufs Gesicht zaubern», sagt Gemeindeschreiberin Cornelia Müller. Es sei schön, dass man mit dieser Aktion für eine positive Meldung in der Corona-Krise sorgen könne. Allerdings stelle die aktuelle Situation auch eine logistische Herausforderung dar, da die Abstandsregeln auch beim Verteilen der Hasen eingehalten werden müssen.

Nur in kleinen Gruppen auf Hasensuche

Um grössere Menschenansammlungen zu vermeiden, hat sich die Gemeinde deshalb eine spezielle Verteilstrategie überlegt. So werden Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe Müslihuus die Hasen in Kartonschachteln an rund 80 verschiedenen Standorten im ganzen Dorf deponieren.

Alle Mönchaltorferinnen und Mönchaltorfer dürfen sich in Gruppen von maximal fünf Personen auf die Suche machen, um sich einen der Osterhasen zu sichern. In jeder Kartonschachtel warten 48 Schokoladenhasen auf sie. Weitere Hasen werden zudem an freiwillige Helfer und an Menschen verteilt, die derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihr Zuhause nicht verlassen können.

Initiiert wurde die Aktion von der SBB und der Firma Valora, die schweizweit kostenlos 600'000 Osterhasen zur Verfügung stellen, die verteilt werden dürfen. «Wie haben uns spontan dazu entschlossen, bei dieser Aktion mitzumachen», sagt Müller. So konnte sich die Gemeinde die 4000 Hasen für die Mönchaltorferinnen und Mönchaltorfer sichern.