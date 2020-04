Coronavirus-Ticker: Wetziker Autofirma stellt Spitalmitarbeitern Autos zur Verfügung

«Diese schiere Menge an Anträgen zu bewältigen, ist eine Mammutaufgabe», sagt Andrea Engeler. Deshalb wurden auch 55 zusätzliche Mitarbeiter im Amt für Wirtschaft und Arbeit rekrutiert. So wolle man versuchen, die «schiere Menge an Anträgen» zu bewältigen.

Über 90 Prozent der Anträge kommen per Post im Amt an. Diese Arbeitsprozesse seien noch nicht digitalisiert, entsprechend müsse vieles händisch bearbeitet werden. Ausserdem müsse das Amt die Vorgaben des Bundes einhalten. Erschwerend hinzu komme, dass der Bund die Vorgaben mehrfach geändert und vereinfacht habe. «Das war zwar nötig und begrüssenswert, hat unsere Arbeit in den Kantonen aber verkompliziert. Ich bitte deshalb um Geduld und Verständnis», sagt Engeler.