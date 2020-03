Wetziker Rechnung verzeichnet Rekordergebnis

Es ist eine Serie, die Wetzikon wohl nicht viele zugetraut hätten: Bereits zum vierten Mal in Folge schliesst die Jahresrechnung im Plus. Dabei ist der Gewinn sogar jedes Jahr noch angestiegen. In der Rechnung 2019 beträgt er 10,3 Millionen Franken, dies bei einem Umsatz von rund 255 Millionen Franken. Budgetiert worden war lediglich ein Ertragsüberschuss von 1,8 Millionen Franken. Einen ähnlich hohen Gewinn wie 2019 erzielte Wetzikon letztmals 1990. Damals lag er bei 8,4 Millionen Franken.