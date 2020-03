Volketswiler starten mit veganem Parmesan durch

Sabina und Tom Sigrist sind stolz. «Mega stolz» wie sie sagen. Ihr veganer Parmesan-Ersatz «Nussmesan», den sie vor rund einem Jahr kreiert haben, ist ab dem 30. März in 375 Coop Filialen in der ganzen Schweiz erhältlich. «Es macht mega Freude, dass unser Produkt nach so kurzer Zeit schon im zweitgrössten Grossverteiler der Schweiz zu finden ist.»