Apokalyptische Stimmung und riesige Verluste in Oberländer Einkaufszentren

Einst Konsumtempel und sozialer Treffpunkt – jetzt geisterhafte Grundversorgungszentrale. Wo Menschenmassen kürzlich noch an Schaufenstern vorbeiflanierten, Kaffee tranken oder sich die Haare schneiden liessen, manövrieren jetzt vereinzelte Personen still ihre mit Teigwaren und Toilettenpapier gefüllten Einkaufswägen durch die verlassene Halle zu den wenigen Geschäften, in denen noch Licht brennt.