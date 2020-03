Politische Gemeinde mit Millionenplus

Der Volketswiler Gemeinderat kann ein erfreuliches Rechnungsergebnis 2019 vorweisen. Nach Defiziten in den Jahren 2017 und 2018 schliesst die jüngste Jahresrechnung nun mit einem Plus von knapp acht Millionen Franken. Einem Aufwand von 62,7 Millionen Franken steht ein Ertrag von 70,6 Millionen Franken gegenüber. Ursprünglich hatte der Gemeinderat ein Minus von etwas mehr als einer Million Franken budgetiert.

«Sehr grosser» Grundsteuerfall

Doch das positive Ergebnis kommt nicht allein durch die «allgemeine Sparanstrengung» des Gemeinderates zustande. Das Plus ermöglicht haben vor allem höhere Grundstückgewinnsteuern. «Durch den regen Immobilienhandel in Volketswil konnten im vergangenen Jahr Grundstückgewinnsteuern in der Höhe von 11,8 Millionen Franken eingenommen werden», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Im Steuerbetrag enthalten sei ein «sehr grosser» Grundsteuerfall.

Im Budget habe der Gemeinderat mit dem langjährigen Durchschnittsbetrag von 4,8 Millionen Franken gerechnet. Der Mehrertrag von sieben Millionen Franken sei dementsprechend der Hauptgrund für das gute Jahresergebnis.

Volketswil profitiert vom Finanzausgleich

Ein weiterer wesentlicher Posten im Jahresergebnis ist der Finanzausgleich. Die Gemeinde Volketswil erhält diesen aufgrund ihrer eher tiefen Steuerkraft. Wie der Gemeinderat mitteilt, liege der zu erwartende Finanzaugsleich rund 1,1 Millionen Franken über dem budgetierten Wert.