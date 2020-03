Coronavirus-Ticker: BAG sagt, Massnahmen laufen «gut»

Die Verkehrsbetriebe Zürcher Oberland (VZO) bauen ihren Fahrplan wieder leicht aus. Aufgrund der Anweisung des Bundesamtes hatten die VZO ihren ausgedünnten Fahrplan bereits am letzten Montag eingeführt. In diesen Tagen wird dieser auf neun Linien leicht ausgebaut: Zusätzliche Busse am Morgen sollen trotz reduziertem Fahrplan für möglichst viel Platz sorgen, wie die VZO in einer Medienmitteilung schreiben. Zwischen 60 bis 80 Prozent weniger Fahrgäste zählten die VZO aktuell in ihren Bussen. Per letzten Montag reduzierten die VZO den Fahrplan um zirka die Hälfte.

Trotz stark rückläufigen Fahrgastzahlen seien einzelne Busse infolge der Fahrplanreduktion gut ausgelastet. Damit die Fahrgäste sich in den Bussen jedoch nicht zu nahe kommen und die vom Bund empfohlenen Social Distancing Regeln möglichst einhalten können, habe die VZO Entlastungsbusse für die frühen Morgenstunden organisiert.

Online-Fahrplan konsultieren

Die Aushangfahrpläne an den rund 500 VZO-Bushaltestellen werden laut Mitteilung nicht gewechselt. Den Fahrgästen wird empfohlen, vor jeder Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren. Dieser werde laufend aktualisiert. Auf www.vzo.ch ist eine Übersicht aller Linien aufgeschaltet inklusive Angaben der Betriebszeit und des Taktes. Der reduzierte Fahrplan gilt bis mindestens zum 26. April 2020.

Nicht nur bei den VZO, sondern auch bei der ZVV reagiert man auf die aktuellen Entwicklungen. Bei der ZVV allerdings mit einer weiteren Reduktion des öffentlichen Verkehrs: Zwischen Winterthur und Wil fährt die S-Bahn ab heute nur noch im Stundentakt. An Werktagen fährt die S12, in den Abendrandzeiten und am Wochenende die S35. Die Verbindungen bis Betriebsschluss bleiben laut ZVV aber sichergestellt. Seit diesem Montag fährt die S19 nur noch in den Hauptverkehrszeiten. Ab Montag, 30. März, wird die Linie komplett eingestellt. Gleiches gilt für die Linie S42. Dies hat zur Folge, dass auch gewisse Zubringerlinien im Busnetz eingestellt werden.



In Teilen der Regionen Zimmerberg und Pfannenstiel wird das Angebot per sofort reduziert. Die Fahrpläne im Glattal, Limmattal, Furttal, in der Region Effretikon sowie im ganzen Post-Auto-Gebiet im ZVV werden laut ZVV per kommendem Montag angepasst. Ebenfalls am Montag erfolgt die Angebotsreduktion in der Stadt Zürich. Wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) bereits angekündigt hatten, fahren alle Tram- und die meisten Buslinien an Werktagen von 6 bis 22.30 Uhr neu im 10-Minuten-Takt. In den Randzeiten bleibt der Viertelstundentakt unverändert bestehen. Am Wochenende gilt der Sonntagsfahrplan. Auch bei den ZVV wird im Zweifel auf die Onlinefahrpläne verwiesen.