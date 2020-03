Amphibische Sexorgie auf dem Pfannenstiel

Steigen die Temperaturen, erwachen in der Natur Frühlingsgefühle. Besonders auffällig ist das in manchen Weihern und Tümpeln der Umgebung, in denen Kröten und Frösche nach ihrer zuweilen lebensgefährlichen Rückkehr in ihre eigenen Geburts- und Laichgewässer nun lautstark mit ihrer Paarung beginnen.