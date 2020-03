Sechs Geschosse aus 10'000 Holzteilen

An der Huebwisstrasse in Fällanden laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Wo früher eine grüne Wiese war, entsteht zwischen Naherholungsgebiet und Industriezone nun eine Wohnsiedlung. Im November 2015 hiessen die Fällander Stimmbürger den Gestaltungsplan für die Wohnüberbauung Sunnehof gut. Das Projekt der Fokus Architektur AG umfasst 42 Eigentumswohnungen. Das Spezielle daran: Die sechsstöckige Überbauung besteht grösstenteils aus Holz. So wurden die Wände, Decken und Dächer in einer Werkhalle auf Mass vorgefertigt und danach auf der Baustelle zusammengefügt.