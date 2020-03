Krampf der Kantone

Eine Krise ist in der Schweiz erst eine richtige Krise,wenn irgendwo ein Regierungsrat hässig zum Telefon greift und die Vorwahl von Bern eintippt. Das passiert in diesen Tagen relativ oft. Ja, man kann sich kaum an eine Zeit erinnern, in der das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen annähernd so zerrüttet war wie gerade jetzt.

Das Tessin hat sich grusslos abgewandt. Seit Sonntag ist im Südkanton Shutdown, das Wirtschaftsleben tot. Dass der Bundesrat am Montag befand,dies sei rechtswidrig – non importa. Tessiner Recht bricht Bundesrecht.