In der Region ist mit Frost und Schnee zu rechnen

Am Sonntag wird die Uhr auf Sommerzeit umgestellt. Das Wetter jedoch will sich nicht an diesen Saisonwechsel halten. Gemäss Meteonews ist dann mit zunehmend stark bewölktem Himmel, aufkommender Bise und kühlen Luftmassen zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinke am Abend auf 700 bis 900 Meter.

In der Nacht auf Montag seien demnach Flocken bis in tiefe Lagen möglich. So werden voraussichtlich auch der Bachtel (mit 1115 Meter über Meer), der Pfannenstiel (835 Meter über Meer) und das Hörnli (1133 Meter über Meer) in ein weisses Kleid gehüllt.

Bise und Schneefall

Niederschlag und Schnee bleiben Anfang Woche mit Temperaturen um oder nur knapp über dem Gefrierpunkt bestehen. Im Flachland lasse der Niederschlag von Norden her im Tagesverlauf nach, entlang der Berge halte der Schneeschauer bis abends an. Das reiche an den Voralpen sowie in den Alpentälern für fünf bis zehn Zentimeter Schnee.

Im Flachland dürfte es voraussichtlich für ein bis zwei Zentimeter Schnee reichen. Wesentlich mehr Neuschnee ist gemäss Meteonews im Urner- und Glarnerland und oberhalb von 1000 Metern zu erwarten. Dort reiche es für bis zu 30 Zentimeter Schnee.

Verantwortlich für diesen Wintereinbruch und die Kälte sei die Bise, die von Sonntag bis Dienstag unter anderem auch im Oberland mit Böen um rund 60 Kilometern pro Stunde wehe. Auf den Jurahöhen erwartet Meteonews gar Orkanböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde.

Frostige Nächte lassen Vegetation leiden

Auf den Schneefall folgen frostige Nächte. Am Dienstag- und Mittwochmorgen sei mit Tiefstwerten von minus vier bis minus zwei Grad zu rechnen. «Lokal können die Temperaturen am Mittwochmorgen aber auch um minus fünf Grad betragen», schreibt Meteonews. Die bereits durch die kalten Nächte in dieser Woche in Mitleidenschaft gezogene Vegetation könnte dies arg treffen.