Die Baumer Sozialbehörde hat ein neues Mitglied

Die Sozialbehörde Bauma ist wieder komplett. Der Gemeinderat hat René Schmid für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 als still gewählt erklärt. Schmid blieb auch nach der zweiten Frist der einzige Kandidat. Der 48-jährige Parteilose wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Primarschulalter seit vier Jahren in Bauma. Der Sitz in der Sozialbehörde wurde frei, weil Sonia Ackermann aus der Behörde zurückgetreten ist.